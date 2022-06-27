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عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 حزيران 2022

27
JUNE
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الأخبار: فوضى حتى الرئاسة؟

ابتزاز أميركي لعون وباسيل


موجة توقيفات في العرقوب وبيروت بشبهة التعامل مع العدوّ

 

 

 

الديار: ميقاتي الى حكومة «رئاسيّة» جامعة.. و «الوطني الحرّ» و «القوات» سيُشاركان فيها
الدولة تتحلّل والمواطن يُعاني.. والصراع على الحصص الحكوميّة مُستمرّ
إتجاه لمُوظفي «المركزي» الى الإضراب المفتوح.. وخطر على معاشات القطاع العام

 

 

 

 

النهار: مسار"مدّ اليد" للتأليف وفرنسا تصعّد الضغط

 

 

 


نداء الوطن: الراعي يحذر من تأخير التأليف "لإلهائنا" عن الاستحقاق الرئاسي
إسرائيل "تبرّد" أرضية الترسيم: عودة إلى "الناقورة"!

 

 

 

 

الجمهورية: إستشارات التأليف: ميقاتي يستمع للمقاربات


لبنان سيحضر في زيارة بادين الى السعودية

 

 

 

البناء: عودة التفاوض حول الملف النوويّ… بمبادرة أوروبيّة أميركيّة لاستباق بلوغ إيران العتبة النوويّة / بغداد تستضيف اجتماع وزيرَيْ خارجية إيران والسعوديّة… وحلف بايدن الدفاعيّ يتضعضع / رويترز: هوكشتاين التقى المفاوضين «الإسرائيليّين» حول ترسيم الحدود مع لبنان والأجواء إيجابيّة /

 

 

 


اللواء: ميقاتي يتجه لتجاوز شروط باسيل... وبعبدا خط دفاع أول!
إخراج 6 وزراء من الحكومة المستقيلة... وتأخير الرواتب يُهدّد بـ«اشتباكات وظيفية»

 

 

 

 

l'orient le jour: Mikati entre remaniement et renouveau

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