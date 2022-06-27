عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 حزيران 2022

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الأخبار: فوضى حتى الرئاسة؟

ابتزاز أميركي لعون وباسيل



موجة توقيفات في العرقوب وبيروت بشبهة التعامل مع العدوّ





الديار: ميقاتي الى حكومة «رئاسيّة» جامعة.. و «الوطني الحرّ» و «القوات» سيُشاركان فيها

الدولة تتحلّل والمواطن يُعاني.. والصراع على الحصص الحكوميّة مُستمرّ

إتجاه لمُوظفي «المركزي» الى الإضراب المفتوح.. وخطر على معاشات القطاع العام

النهار: مسار"مدّ اليد" للتأليف وفرنسا تصعّد الضغط



نداء الوطن: الراعي يحذر من تأخير التأليف "لإلهائنا" عن الاستحقاق الرئاسي

إسرائيل "تبرّد" أرضية الترسيم: عودة إلى "الناقورة"!

الجمهورية: إستشارات التأليف: ميقاتي يستمع للمقاربات



لبنان سيحضر في زيارة بادين الى السعودية

البناء: عودة التفاوض حول الملف النوويّ… بمبادرة أوروبيّة أميركيّة لاستباق بلوغ إيران العتبة النوويّة / بغداد تستضيف اجتماع وزيرَيْ خارجية إيران والسعوديّة… وحلف بايدن الدفاعيّ يتضعضع / رويترز: هوكشتاين التقى المفاوضين «الإسرائيليّين» حول ترسيم الحدود مع لبنان والأجواء إيجابيّة /



اللواء: ميقاتي يتجه لتجاوز شروط باسيل... وبعبدا خط دفاع أول!

إخراج 6 وزراء من الحكومة المستقيلة... وتأخير الرواتب يُهدّد بـ«اشتباكات وظيفية»

l'orient le jour: Mikati entre remaniement et renouveau