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أسرار الصحف ليوم الأثنين 27 حزيران 2022

27
JUNE
2022
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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أوروبية إن نقل السلطة في الكيان إلى حكومة برئاسة يائير ليبيد ينسجم مع الحاجة لتخفيض التوتر وتمرير عدد من التسويات الإقليمية في طليعتها توقيع العودة الأميركية الى الاتفاق النووي مع إيران واتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.


خفايا

استغرب مصدر حكوميّ التداول باسم وزير الخارجية بين الأسماء المطروحة للتغيير في التشكيلة الحكومية الجديدة، وقال إن الهدف يتصل بالمضاربات الرئاسية وليس بالحسابات الحكومية وقال إن تخفيض عدد الوزراء من 24 الى 18 يتكفل بحل مشكلة التمثيل الدرزي ضمناً.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لم تعد العلاقة بين مرجعين كبيرين على ما كانت عليه قبل إستقالة الحكومة بسبب تباين وجهات النظر بين الطرفين من تركيبة الحكومة العتيدة: سياسية أم تكنوقراط!


غمز
هدد رئيس تيار حزبي أحد أبرز نوابه بالطرد من الكتلة إذا لم يلتزم بقرار عدم تسمية نجيب ميقاتي في الإستشارات النيابية الإلزامية!


لغز
تساءلت شخصية طرابلسية عن أسباب عدم تسمية القوات اللبنانية للرئيس ميقاتي في إستشارات القصر الجمهوري رغم التعاون بينهما في الإنتخابات النيابية لمصلحة الفريق الأول!

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتناقل أعضاء إحدى نقابات المهن الحرة الصور والأخبار عن إسراف نقيبهم في تلبية وحضور المآدب على شرفه في ظل معاناة أبناء المهنة من أوضاع اجتماعية سيئة، حيث بلغ عدد المآدب الموثقة التي شارك فيها النقيب منذ انتخابه ما يناهز 500 وليمة في مختلف المناطق.

 

تبين ان وزارة المالية قد خصصت المتعاقدين في المركز الالكتروني في الوزارة بزيادات على رواتبهم دون باقي الموظفين، بحجة تسيير المرفق العام، حيث أصدر وزير المال قرارات تتضمن زيادات لكل منهم تراوحت بين 5 و 10 ملايين شهرياً.

 

لم تتخذ وزارة الداخلية اي إجراء في سبيل التحضير للانتخابات البلدية ما يوحي بأن هناك نية لتأجيل الانتخابات لعام اضافي، حيث تم تحضير مسودة كتاب لرفعه الى رئاسة مجلس الوزراء بتعذر إجراء الانتخابات في موعدها.

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