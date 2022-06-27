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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في نهاية الأسبوع، أشاع المسؤولون الإسرائيليون "أجواء إيجابية" تؤكد الاتجاه إلى "تبريد" أرضية الترسيم والاستعداد لمناقشة الطروحات اللبنانية والتأسيس عليها، بغية التوصل "إلى حل القضية في المستقبل القريب" كما أملت وزارة الطاقة الإسرائيلية إثر اجتماع مفاوضين إسرائيليين مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، موضحةً أنّ الاجتماع تخلله نقاش في "التوجهات البناءة للمضي قدماً في المفاوضات" في ضوء المستجدات التي نقلها هوكشتاين إثر زيارته الأخيرة للبنان.

وفي هذا السياق، توقعت مصادر مواكبة للملف أن تسفر الاتصالات المكوكية التي يقوم بها الوسيط الأميركي بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي عن "إعادة إحياء طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة خلال الفترة المقبلة"، مع إشارتها إلى أنّ استئناف المفاوضات سينطلق هذه المرة "من إحداثيات الخط 23 باعتباره السقف الأعلى لمطالب لبنان الحدودية".

ونقلت المصادر معطيات تفيد بأنّ "الإدارة الأميركية عازمة على التوصل إلى اتفاق حدودي بين لبنان وإسرائيل، بالتوازي مع وجود إرادة دولية وإقليمية مهتمّة بنزع فتائل أي انفجار محتمل في المنطقة، إدراكاً بأنّ خطر اشتعال جبهة لبنان الجنوبية لن تبقى تداعياته محصورة بهذه الجبهة بل ستكون له انعكاسات وامتدادات تهدد أكثر من ساحة إقليمية"، ومن هذا المنطلق فإن الاتجاه الأرجح بحسب المصادر هو أن تؤدي الجهود الأميركية الراهنة إلى تعبيد الطريق نحو "العودة السريعة إلى مفاوضات الناقورة لمحاولة إيجاد السبل الآيلة إلى تبديد الخلافات التقنية التي لا زالت تحول دون حل النزاع الحدودي اللبناني والإسرائيلي، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى التوقيع على خرائط الترسيم النهائية بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة".