قوى الأمن: توقيف مواطن يوهم الفتيات أنه سائق أجرة ويتحرش بهن

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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة جميع انواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن توافرت للشعبة معلومات عن قيام شخص مجهول الهوية بوضع إشارة أجرة على سيارته نوع نيسان التي تحمل لوحة خصوصية والتحرّش بالفتيات اللواتي يركبن معه على مسلك الجنوب – بيروت والقيام بأفعال منافية للآداب العامّة داخل السيارة، أعطيت الاوامر لقطعات الشعبة للعمل على تحديد هويّته وتوقيفه.

بنتيجة المتابعة، تمكنت قطعات الشعبة من تحديد هويّته ويدعى:

م. ع. (مواليد عام 1984، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سلب، وتعاطي مخدّرات.

بتاريخ 21/6/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوة من الشعبة من توقيفه في محلة دير الزهراني، وضبط سيارته المستخدمة في عمليّات التحرش الجنسي.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وأنّه قام لأكثر من مرّة بإصعاد فتيات على متن سيارته بعد إيهامهنّ أنه سائق أجرة والتحرش بهنّ، والقيام بأفعال منافية للحشمة.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.