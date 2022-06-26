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مؤسسة المياه تعلن موعد عودة التغذية إلى بيروت!

26
JUNE
2022
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شرحت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أن "أعمال التصليح والصيانة واستبدال القطع المسروقة والتالفة تتم وفق الآتي:

تتسلم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مساء غد الاثنين بالتعاون مع منظمة اليونيسف جوانات وصل مصنعة محليا لتركيبها بهدف تصليح خط الـ1200 الذي يغذي أحياء عديدة في العاصمة بيروت وساحلي المتن الشمالي والجنوبي. وبناء عليه يرتقب أن تعود المياه إلى مجاريها في هذه المناطق ابتداء من مساء الثلثاء المقبل كما وعدت المؤسسة في بيان سابق، علما بأن فرق الطوارىء في مؤسسة المياه كانت حاولت تركيب جوانات وصل مستعملة وموجودة لديها من قطع الاحتياط للتسريع في تصليح الخط 1200، إلا أن العطل الكبير تطلب تحديثا تاما للجوانات. وفي انتظار ذلك وللتخفيف من حدة انقطاع المياه، أجرت المؤسسة مناورة موقتة وناجحة على خط الـ600، مما أدى إلى عودة المياه ولو مداورة وبشكل جزئي ابتداء من بعد ظهر أمس السبت لكل من ساحلي المتن الشمالي والجنوبي. وتترقب المؤسسة التزام المتعهد مساء غد الاثنين تصليح المولد الكهربائي في محطة الضخ التي تغذي مناطق المكلس - رأس الدكوانة - أبو عضل".

أضافت: "بالنسبة إلى سرقة الكابلات الكهربائية من محطة مار روكز الدكوانة - كاب سور فيل، والتي أدت إلى انقطاع المياه عن المناطق التي تتغذى منها في مار روكز الدكوانة وأعالي نيو روضة، عمدت المؤسسة طيلة الفترة الماضية إلى تجميع كابلات احتياط مستعملة موجودة لديها من محطات أخرى في أكثر من منطقة لبنانية وستبدأ بتركيبها غدا بمساعدة مشكورة من عدد من المسؤولين والناشطين المحليين والأهالي. ومن المفترض أن ينتهي التصليح مساء الأربعاء وإعادة تشغيل المحطة. كذلك، تم تأمين كابلات احتياط مستعملة لمحطة اللقلوق ومن المرتقب انتقال الفرقة المتخصصة إلى المنطقة فور إنجازها الأعمال في كاب سور فيل، ويتوقع إعادة الأمر إلى ما كان عليه في اللقلوق وجرد جبيل يوم الجمعة المقبل على أبعد تقدير".

وتابعت: "تم تصليح خط أفقا الذي يغذي وسط جبيل وساحل جبيل الشمالي، إنما أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح أمس السبت إلى انهيار التربة في منطقة جنة، مما أدى إلى عطل على الخط 350 مللم. وبدأت فرق الصيانة هذا الصباح بأعمال التصليح التي تستغرق يومين قبل إعادة المياه المقطوعة عن المناطق التي تتغذى من خط أفقا. ويتم تأمين مولد كهربائي لمنطقة وطى الجوز - كسروان من خلال إعادة تأهيل قطع مستعملة قديمة على أن يتم وضعه في الخدمة في النصف الثاني من الأسبوع المقبل لحل المشكلة الطارئة على خطوط جر المياه في المحطة".

وختمت: "التقنين الحاد مستمر في منطقة بمريم وضواحيها في الشوف لعدم القدرة على تأمين مادة المازوت. والمساعي مستمرة لإيجاد حلول".

 

 

 

 

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