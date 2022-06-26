عناوين الصحف ليوم الأحد 26 حزيران 2022

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الديار: ميقاتي يُجدّد حكومته بتشكيلة مُعدّلة تشمل 6 وزارات... فهل يُوقّع عون؟
هوكشتاين التقى المفاوضين «الاسرائيليين»... ويُبلّغ لبنان الجواب مطلع الاسبوع
لماذا فرمل البخاري حركته الحكومية في اللحظة الاخيرة قبل التكليف؟
النهار: هجوم ناري لـ"الحزب" على بخاري وهوكشتاين يتحرّك
الشرق الأوسط: هنية يعلن «وحدة الساحات»... وتحذير من ضم لبنان إلى المحور الإيراني
التقى في بيروت أمين عام «حزب الله»
الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: مطلوب حكومة لمواكبة القمة العربية -الأميركية منتصف يوليو
الحكومة بين «الترميم» والتجديد.. وستة وزراء على لائحة التغيير
الوطن السورية: أكدت أن إرهابيي «التنف» أصبحوا إحدى أدوات تحقيق السياسة الأميركية في سورية … الدفاع الروسية: الجيش السوري قضى على الإرهابيين الذين هاجموا حافلة «الرقة»