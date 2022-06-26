عناوين الصحف ليوم الأحد 26 حزيران 2022

A + A -

الديار: ميقاتي يُجدّد حكومته بتشكيلة مُعدّلة تشمل 6 وزارات... فهل يُوقّع عون؟

هوكشتاين التقى المفاوضين «الاسرائيليين»... ويُبلّغ لبنان الجواب مطلع الاسبوع

لماذا فرمل البخاري حركته الحكومية في اللحظة الاخيرة قبل التكليف؟

النهار: هجوم ناري لـ"الحزب" على بخاري وهوكشتاين يتحرّك

الشرق الأوسط: هنية يعلن «وحدة الساحات»... وتحذير من ضم لبنان إلى المحور الإيراني

التقى في بيروت أمين عام «حزب الله»



الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: مطلوب حكومة لمواكبة القمة العربية -الأميركية منتصف يوليو

الحكومة بين «الترميم» والتجديد.. وستة وزراء على لائحة التغيير





الوطن السورية: أكدت أن إرهابيي «التنف» أصبحوا إحدى أدوات تحقيق السياسة الأميركية في سورية … الدفاع الروسية: الجيش السوري قضى على الإرهابيين الذين هاجموا حافلة «الرقة»