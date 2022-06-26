الأنباء الكويتية: الاتجاه الغالب هو نحو التعديل الموسع للحكومة

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

لن يعدم امكانية اعداد تشكيلة حكومية، تتوازى مع حكومة تصريف الأعمال وتحظى بقبول الرئيس عون.

في معلومات مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان الاتجاه الغالب هو نحو التعديل الموسع للحكومة، طالما ان المثول امام مجلس النواب لنيل الثقة، أمر لابد منه، ويتقدم الأسماء المطروحة للخروج من حكومة تصريف الأعمال: وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الطاقة وليد فياض ووزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي، ودائمًا بحسب مصادر الأنباء.