الديار: قاووق يحمل على «سفير الفتنة»

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الديار: شن عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أمس، هجوما عنيفا على السفير السعودي في لبنان وليد البخاري ووصفه بسفير الفتنة، قائلا «ان في لبنان سفيرا للفتنة لا يريد للبلد ان يرتاح او يخرج من الازمة، وانما يعمل لاجل التحريض والفتنة بين اللبنانيين، فيتدخل في الشؤون اللبنانية، ومن ثم يدعي ان السعودية على مسافة واحدة من اللبنانيين، ويطالب لبنان بان لا يتدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، وكأن السفير اللبناني او حزب الله يتدخلان بتشكيل الحكومة السعودية او في الانتخابات السعودية اذا كان هناك انتخابات».