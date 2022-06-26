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متى يبلغ هوكشتاين لبنان الجواب الاسرائيلي؟

26
JUNE
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:


كشف مصدر مطلع لـ «الديار» امس عن ان الوسيط الاميركي لملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين يتوقع ان يبلغ السلطات اللبنانية مطلع الاسبوع المقبل الجواب الاسرائيلي على الموقف اللبناني الذي كان تبلغه في زيارته الاخيرة.

 

واشار المصدر الى ان المسؤولين اللبنانيين في اجواء تلقي هذا الرد في غضون الايام القليلة المقبلة وربما الاثنين او الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

 

وفي هذا السياق افادت وسائل اعلام اسرائيلية ان هوكشتاين التقى امس طاقم المفاوضات الاسرائيلي عبر الفيديو لبحث الاقتراح اللبناني بشأن ترسيم الحدود.

 

ولم تكشف النقاب عن نتائج هذا اللقاء، مكتفية بالحديث عن مهمة الوسيط الاميركي في شأن هذا الملف.

 

وقال مصدر سياسي لبناني متابع للملف المذكور لـ «الديار» امس ان لبنان زوّد الوسيط الاميركي موقفه في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وانه ينتظر جوابه.

 

وردا على سؤال اوضح المصدر انه اذا جاء الجواب الاسرائيلي سلبيا ام ايجابيا فان على الدولة اللبنانية ان تكون مهيأة للمرحلة المقبلة، لافتا الى ان وحدة الموقف الرسمي اللبناني في زيارة هوكشتاين الاخيرة شكلت عنصرا مهما لتحصين وتعزيز وضع لبنان في هذه المفاوضات غير المباشرة.

الديار
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