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المرحلة الأولى من امتحانات البريفيه في 11 مركزاً في النبطية

25
JUNE
2022
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إنطلقت المرحلة الاولى من الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه في 11 مركزا في قضاء النبطية وهي: مدرسة سميح شاهين النبطية، متوسطة عبد اللطيف فياض النبطية، ثانوية الصباح الرسمية النبطية، متوسطة شوكين الرسمية، ثانوية كفررمان الرسمية للبنات، متوسطة زبدين الرسمية، ثانوية رمال رمال الدوير، مدرسة سمير كريكر النبطية، ثانوية حسن حلال الرسمية حبوش، ميفدون المتوسطة، حبوش الرسمية، وقد اتخذت وحدات من الجيش اللبناني اجراءات امنية حول هذه المراكز فيما تولت عناصر من قوى الامن الداخلي الحفاظ على سلامة الممتحنين وسير الامتحانات داخل المراكز.

وقد بلغ عدد الطلاب المرشحين 2637 طالبا وطالبة، وتغيب منهم 41 مرشحا، وامتحنوا في مادتي الرياضيات واللغة العربية، وتفقد رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية اكرم ابو شقرا مراكز امتحانات النبطية، والتقى برؤسائهم وجال في قاعات الامتحانات واستمع للطلاب.

واعلن ابو شقرا اثر الجولة، ان “الامتحانات تسير بشكل طبيعي وهادىء وقد قمنا بجولة اليوم بتوجيهات من وزير التربية القاضي عباس الحلبي وسعادة المدير العام عماد الاشقر ومن خلال متابعتنا اللوجيستية تبدو الامور تسير كما هو مخطط لها، فقد جرى تأمين التيار الكهربائي لكل المراكز بالتعاون مع محافظ النبطية وتوجيهاته والبلديات التي يوجد فيها مراكز امتحانات، ونأمل ان ننهي هذه المرحلة من الامتحانات لشهادة البريفيه لننطلق منتصف الاسبوع المقبل بمرحلة امتحانات البكالوريا”.

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