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استحداث مراكز جديدة للامتحانات في بعلبك ونسبة الغياب 2.5%

25
JUNE
2022
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جرت إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" في يومها الأول في محافظة بعلبك الهرمل بصورة طبيعية وسط أجواء تربوية مريحة، وبلغ عدد التلاميذ الذين توزعوا على 26 مركزا 4564 مرشحا، وسجلت نسبة الحضور 97.5 %.
 
وتفقد رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر سير
الامتحانات الرسمية في المراكز، وقال إثر الجولة: "انطلقت الامتحانات الرسمية بكل سلاسة وأريحية لكل الطلاب والأستاذة، ونسبة الغياب هي اعتيادية، لا بل أقل من المعتاد، فلم تتعد 2.5 % في محافظة بعلبك الهرمل في اليوم الأول، ونسبة التحاق الأساتذة بالمراكز شبه كاملة بعد أن قمنا باستبدال من لديهم أعذارا طبية أو سواها. وقد لاحظنا خلال جولتنا ارتياحا لدى الطلاب لمستوى الأسئلة المطروحة في المسابقات".
 
وأضاف: "استحدثنا 4 مراكز جديدة في منطقة بعلبك لتسهيل وصول الطلاب إلى مراكز الامتحانات، وتخفيف أعباء النقل عن كاهل الأهالي والأساتذة، بناء لتوجيهات معالي الوزير الدكتور عباس الحلبي، وسعادة المدير العام الأستاذ عماد الأشقر، فقد افتتحنا مركزين في عرسال تم استحداثهما للمرة الأولى في البلدة، واعتمدنا ثانوية دير الأحمر مركزا جديدا، وكذلك استحدثنا مركزا في بلدة سرعين، مما سهل الانتقال على التلاميذ". 
 
وختم عبد الساتر: "بالنسبة لموضوع البروتوكول الطبي، عممنا على رؤساء المراكز كل الإجراءات المطلوبة، وزودناهم بالمعقمات والكمامات وبكل ما هو مطلوب، مع التأكيد على ضرورة الالتزام من قبل الطلاب والمراقبين".

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