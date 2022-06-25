مدير عام التربية يتفقد سير الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في يومها الأول

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تفقد المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد الأشقر ، سير الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في يومها الأول ، والتي يشارك فيها 60933 مرشحا ، وجال لهذه الغاية على مراكز الإمتحانات في مدرسة الأوروغواي المخصص للمرشحين ذوي الصعوبات التعلمية والإحتياجات الخاصة، ومركز ساينت جود لسرطان الأطفال في الجامعة الأميركية في بيروت ، ومدرسة شكيب أرسلان الرسمية في فردان ، يرافقه المستشار الإعلامي لوزير التربية ألبير شمعون .

وجال على القاعات واستطلع آراء المرشحين لجهة صعوبة الأسئلة ، فكان الجواب انها سهلة وانهم مستعدون للامتحانات وقد انهى العديد منهم المسابقة قبل نحو نصف ساعة من الوقت المحدد لها.