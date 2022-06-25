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لبنان أمام موجة جديدة لكورونا أكثر انتشاراً وعدوى

25
JUNE
2022
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صدر عن اللجنة التنفيذية للقاح كورونا في وزارة الصحة العامة البيان الاتي: "نحن أمام موجة جديدة لفيروس كورونا، من المتوقع أن تكون أكثر عدوى وأسرع انتشاراً، بحسب ما تشير أرقام الاصابات في لبنان، كما في باقي دول العالم، حيث سجل عداد كورونا ارتفاعاً مقلقاً في عدد الاصابات وفي فترة زمنية وجيزة. وبناءً عليه عقدت اللجنة التنفيذية للقاح كورونا اجتماعاً طارئاً بحثت في آخر المستجدات الوبائية، وصدرت عنها التوصيات الاتية:

- شددت اللجنة التنفيذية على ضرورة تلقي لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن، خصوصاً ان نسبة الملقحين ما زالت منخفضة ولا تتعدى الـ45%.

- يمكن أخذ اللقاح مجاناً، وبغض النظر عن الجرعة (الاولى، أو الثانية، او الثالثة، أو الرابعة) في أيّ من مراكز اللقاح الموزعة على الاراضي اللبنانية كافة، من دون موعد مسبق طيلة أيام الاسبوع.

- ذكرت اللجنة التنفيذية بأن كل الدراسات العلمية والتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تخلص إلى أن اللقاح يحمي من مضاعفات الفيروس ويجنب المصاب دخول المستشفى ويقلّل من الوفيات. 

ختاماً ذكرت اللجنة التنفيذية بالمعايير التي تعتمدها وزارة الصحة لأخذ جرعات اللقاح وهي:

1- الجرعة الاولى متاحة لجميع من تخطت أعمارهم الخمس سنوات.

2- الجرعة الثانية متاحة لجميع من مر على تلقيهم الجرعة الاولى ثلاثة أسابيع.

3- الجرعة الثالثة متاحة لجميع من مر على تلقيهم الجرعة الثانية خمسة أشهر.

4- الجرعة الرابعة متاحة لجميع من مر على تلقيهم الجرعة الثالثة ستة أشهر".

تجدون لوائح مراكز التلقيح مرفقة أعلاه

 

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