بيرم : بداية التعاون بين وزارة العمل وبلدية الغبيري لدعم خمس دورات تدريبية لصيانة وتركيب ألواح الطاقة الشمسية

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زار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم بلدية الغبيري والتقى رئيسها معن خليل ونائبه أحمد الخنساء وأعضاء المجلس البلدي وشخصيات وفاعليات حزبية وإجتماعية.

وإطلع بيرم على سير العمل في البلدية من خلال جولة على أقسام المبنى البلدي، كما شارك في إفتتاح مكتبة الطالب في الغبيري.

وألقى خليل كلمة رحب فيها بالحضور، وأشار فيها إلى "أهمية التعاون بين البلديات ووزارة العمل بهدف تمكين العامل اللبناني وتطوير مهاراته وفتح آفاق لمهن جديدة متطورة لتثبت بها اليد العاملة كفايتها".

كما بين أهمية دور مكتبة الطالب من حيث ما تقدمه من مكان لائق للدرس، مجهز بالإنترنت والكمبيوتر، وبإشراف إختصاصيين تربويين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما ألقى بيرم كلمة عبر فيها عن الإفتخار بمستوى الجهود والعطاء الذي تقدمه بلدية الغبيري و"ما تهدف اليه من تغيير وتأهيل داخلي ثقافي لتثمر مجتمع متطور وبلد جامع من خلال ما تقوم به من مشاريع هادفة".

ثم إنطلقت الوفود إلى المركز الذي ينفذ مع ال UNDP والخاص بميكانيك السيارات وبعد ذلك استكملت الجولة في مركز الغبيري الصحي، حيث إطلعوا على المركز الطبي وخدماته وقسم الاشعة وعلى التحديات التي تواجهها البلدية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

كذلك كانت هناك جولة في قسم التدريب المهني المعجل للإطلاع على ما يقدمه من خدمات تنموية من الدورات والورش والمحاضرات التدريبية.

وأعلن بيرم بداية التعاون بين وزارة العمل وبلدية الغبيري في مساعدة مراكز التدريب المهني المعجل من خلال دعم خمس دورات تدريبية لصيانة وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.