عناوين الصحف ليوم السبت 25 حزيران 2022

الأخبار
ـ أزمة الحكومة: تعديل للأسماء أو للحقائب؟
ـ إيران - إسرائيل: حرب غير صامتة | تل أبيب لرعاياها: «لا تتكلّموا العبريّة بصوتٍ مُرتفع»!
ـ خطر التعطيل يلاحق البرلمان: انتخابات جديدة لتسكيت الأزمة
ـ عرب خلدة: ارسلانيون، حريريون لبنانيون... ولكن!
البناء
ـ أوروبا تستعدّ لشتاء صعب دون تدفئة… وإقفال صناعيّ… وبلينكن يشجّع التسوية في أوكرانيا
ـ بوريل إلى طهران بمقترحات منسّقة لإنقاذ الاتفاق النوويّ… قبل زيارة بايدن إلى المنطقة
ـ ميقاتي لحكومة من 18 تضم 12 وزيراً سابقاً… والحكومة قبل منتصف تموز!
الجمهورية
ـ تشكيلة ميقاتي في «القريب العاجل»
ـ دريان : لا أحد يستطيع تهميش السنة
ـ لهذه الأسباب لم تُسم «القوات»..
ـ ماذا لو سُمّي نواف سلام رئيساً مكلّفاً؟
ـ بعد التكليف.. «المعارضة» لن تخوض التأليف
ـ خطة التعافي الى الواجهة: ما مصير المودعين؟
اللواء
ـ «التأليف المرغوب»: دعوة دولية للإسراع ومعايير باسيل بالمرصاد!
ـ مصرف لبنان يتجه لإضراب مفتوح و«الموارد» ينسحب من جمعية المصارف.. وغموض حول الرواتب
ـ مفوضة أممية: أبو عاقلة قُتلت بنيران إسرائيلية
ـ القوات الأوكرانية تنسحب من مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية
الديار
ـ الاستحقاق الرئاسي يفرض نفسه اولوية على كل الملفات
ـ الكباش الاقليمي ــ الدولي : لبنان لا يموت ولا يتقدم
ـ النائب عبدالله: لن نؤيد معادلة اقالة سلامة وقائد الجيش لاصلاح البلد