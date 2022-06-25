عناوين الصحف ليوم السبت 25 حزيران 2022

A + A -

الأخبار

ـ أزمة الحكومة: تعديل للأسماء أو للحقائب؟

ـ إيران - إسرائيل: حرب غير صامتة | تل أبيب لرعاياها: «لا تتكلّموا العبريّة بصوتٍ مُرتفع»!

ـ خطر التعطيل يلاحق البرلمان: انتخابات جديدة لتسكيت الأزمة

ـ عرب خلدة: ارسلانيون، حريريون لبنانيون... ولكن!

البناء

ـ أوروبا تستعدّ لشتاء صعب دون تدفئة… وإقفال صناعيّ… وبلينكن يشجّع التسوية في أوكرانيا

ـ بوريل إلى طهران بمقترحات منسّقة لإنقاذ الاتفاق النوويّ… قبل زيارة بايدن إلى المنطقة

ـ ميقاتي لحكومة من 18 تضم 12 وزيراً سابقاً… والحكومة قبل منتصف تموز!

الجمهورية

ـ تشكيلة ميقاتي في «القريب العاجل»

ـ دريان : لا أحد يستطيع تهميش السنة

ـ لهذه الأسباب لم تُسم «القوات»..

ـ ماذا لو سُمّي نواف سلام رئيساً مكلّفاً؟

ـ بعد التكليف.. «المعارضة» لن تخوض التأليف

ـ خطة التعافي الى الواجهة: ما مصير المودعين؟

اللواء

ـ «التأليف المرغوب»: دعوة دولية للإسراع ومعايير باسيل بالمرصاد!

ـ مصرف لبنان يتجه لإضراب مفتوح و«الموارد» ينسحب من جمعية المصارف.. وغموض حول الرواتب

ـ مفوضة أممية: أبو عاقلة قُتلت بنيران إسرائيلية

ـ القوات الأوكرانية تنسحب من مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية

الديار

ـ الاستحقاق الرئاسي يفرض نفسه اولوية على كل الملفات

ـ الكباش الاقليمي ــ الدولي : لبنان لا يموت ولا يتقدم

ـ النائب عبدالله: لن نؤيد معادلة اقالة سلامة وقائد الجيش لاصلاح البلد