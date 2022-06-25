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عناوين الصحف ليوم السبت 25 حزيران 2022

25
JUNE
2022
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الأخبار
ـ أزمة الحكومة: تعديل للأسماء أو للحقائب؟
ـ إيران - إسرائيل: حرب غير صامتة | تل أبيب لرعاياها: «لا تتكلّموا العبريّة بصوتٍ مُرتفع»!
ـ خطر التعطيل يلاحق البرلمان: انتخابات جديدة لتسكيت الأزمة
ـ عرب خلدة: ارسلانيون، حريريون لبنانيون... ولكن!

البناء
ـ أوروبا تستعدّ لشتاء صعب دون تدفئة… وإقفال صناعيّ… وبلينكن يشجّع التسوية في أوكرانيا
ـ بوريل إلى طهران بمقترحات منسّقة لإنقاذ الاتفاق النوويّ… قبل زيارة بايدن إلى المنطقة
ـ ميقاتي لحكومة من 18 تضم 12 وزيراً سابقاً… والحكومة قبل منتصف تموز!

الجمهورية
ـ تشكيلة ميقاتي في «القريب العاجل»
ـ دريان : لا أحد يستطيع تهميش السنة
ـ لهذه الأسباب لم تُسم «القوات»..
ـ ماذا لو سُمّي نواف سلام رئيساً مكلّفاً؟
ـ بعد التكليف.. «المعارضة» لن تخوض التأليف
ـ خطة التعافي الى الواجهة: ما مصير المودعين؟

اللواء
ـ «التأليف المرغوب»: دعوة دولية للإسراع ومعايير باسيل بالمرصاد!
ـ مصرف لبنان يتجه لإضراب مفتوح و«الموارد» ينسحب من جمعية المصارف.. وغموض حول الرواتب
ـ مفوضة أممية: أبو عاقلة قُتلت بنيران إسرائيلية
ـ القوات الأوكرانية تنسحب من مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية

الديار
ـ الاستحقاق الرئاسي يفرض نفسه اولوية على كل الملفات
ـ الكباش الاقليمي ــ الدولي : لبنان لا يموت ولا يتقدم
ـ النائب عبدالله: لن نؤيد معادلة اقالة سلامة وقائد الجيش لاصلاح البلد

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