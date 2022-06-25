أسرار الصحف ليوم السبت 25 حزيران 2022

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البناء

وضعت مصادر إيرانيّة كل الكلام عن مشروع حرب أميركية إسرائيلية مشتركة ضد إيران وقوى المقاومة يأتي الرئيس الأميركي إلى المنطقة لوضع ترتيباتها وتشكيل تحالفاتها في دائرة الحرب النفسيّة والتلاعب بعقول حكام المنطقة لتوريطهم بتحالف عسكريّ أمنيّ لحماية كيان الاحتلال يدفعون فيها عنه الثمن في أية حرب مقبلة.



يقول مصدر نيابي إن عدد الوزراء الذين يمكن إعفاؤهم من مناصبهم ارتفع من 6 الى 12 مع تقدم احتمال اعتماد حكومة من 18 وزيراً فيتم إعفاء 6 وزراء وضم حقائبهم الى زملائهم واستبدال 6 وزراء بآخرين يعبرون عن التبديل التمثيلي الذي يعكسه المجلس النيابي الجديد للكتل الراغبة بالمشاركة.

الجمهورية

ـ وصف متابع للوضع السياسي في لبنان أنّ قسماً من النواب التغييريين مخروق من جهة خارجية وقسم آخر مخروق من جهة محلية، أما الباقون فيعملون على القطعة.



ـ لم يستجب مسؤول سياسي لوساطة حليف له بتليين موقفه من الاستحقاق الحكومي فقيل له: نخشى أنك تتقصّد أن تخدم خصومك بتقديمك لهم أوراقا رابحة بالمجان.



ـ طُلب إلى سفيرة دولة أوروبية عدم إبلاغ مرجعيات سياسية بأي موقف لبلادها في ما يتعلق باستحقاق دستوري قريب والاكتفاء بجمع المعلومات فقط وإفادة دولتها.

اللواء



يجزم مصدر على درجة من الثقة بأن 3 تشكيلات في جيب الرئيس المكلف، ليس من السهل على أحد رفضها كلها..



يتحدث عارفون عن ان حدوداً رسمت للعلاقة مع تيّار حاكم، من قبل حزب حليف، على خلفية طلبات غير محتملة بعد انتهاء الانتخابات النيابية..



يدور عتب بين جهات متعددة، حول مصاريف أو عمليات مالية، تضاربت نسب الاستفادة منها!