living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة النفسانيين: لوجوب التزام كل المؤسسات بالتعاقد حصرا مع الحائزين على إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة

24
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وطنية – شددت ليلا عاقوري ديراني، نقيبة النفسانيين في لبنان، في تعميم، على "-وجوب التزام كل نفساني (عيادي أو غير عيادي - تربوي) يقوم بالتدخلات النفسية على أنواعها (استشارية، توجيهية، علاجية...)، إبراز إذن مزاولة المهنة، في شكل واضح وصريح في مكان عمله (أكان عيادة خاصة أو جمعية أهلية أو مؤسسة خاصة أو عامة...)".
كما وشدد التعميم على "وجوب التزام كل المؤسسات الخاصة والعامة، المحلية أو الأجنبية العاملة على الأراضي اللبنانية، تنفيذ مقتضيات القانونين ٨/٢٠١٧ و٢٥٤/٢٠٢٢ والتعاقد حصرا مع نفسانيين حائزين على إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة، وكذلك فسخ كل عقود العمل الموقعة والتي لا تراعي الشروط المذكورة أعلاه، ووجوب التزام كل المؤسسات الاعلامية – مكتوبة أو مرئية أم مسموعة، عدم استضافة أي نفساني (عيادي أو غير عيادي - تربوي) غير حائز على إذن مزاولة المهنة وفق الأصول المبينة أعلاه، حتى لا يتعرض المخالف للملاحقة القانونية...
كما وطلب من كل الأشخاص – ذوي الصفة أو الذين شهدوا على تجاوز موصوف في هذا الشأن، الإفادة عبر البريد الالكتروني president@lopsy.org، عن أي مخالفة لمضمون هذا التعميم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout