اشعال النيران في اكوام النفايات يتسبب بحريق هائل في منطقة عين الذهب

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إندلع قبل ظهر اليوم حريق هائل في منطقة عين الذهب الواقعة بين بلدات حاروف ، شوكين وجبشيت وأتت على مساحات كبيرة من حقول الزيتون والاعشاب اليابسة. وعملت فرق من الدفاع المدني من مركزي كفرصير والنبطية وعناصر من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على محاصرة النيران وإخمادها.

وبعد الظهر، اندلعت النيران في المنطقة الواقعة بين بلدتي حاروف وشوكين ولامست النيران المنازل السكنية في مجمع الصدر في المنطقة. وعملت فرق الدفاع المدني والهيئة الصحية والرسالة على اخمادها، حيث تبين ان السبب الرئيسي لاندلاع الحرائق هو قيام مجهولين باشعال النيران في اكوام النفايات المنتشرة في المنطقة للتخلص منها مما تسبب بامتداد النيران الى المساحات الزراعية والاعشاب.