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كيف علق محمد رعد على قضية تشكيل الحكومة؟

24
JUNE
2022
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سأل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد انه "من كان يتجرأ أن يقولا "لا" للأميركي والإسرائيلي؟، لكن مع المقاومة أصبح هناك من يتجرّأ وهذا إنتصار".

وقال خلال لقاء تكريمي أقامه "حزب الله" - قطاع صيدا في معلم مليتا السياحي للمجاهدين القدامى بمناسبة إطلاق أربعينية حزب الله:" الآن تمت تسمية رئيس حكومة مكلف ،والجميع قال ان هناك اشهرا متبقية من ولاية هذا العهد يجب أن لا نضيعها في البحث عن رئيس حكومة ، والحمد لله سارَعنا في العمل وتم تكليف رئيس للحكومة والآن سنسارع لنشكل الحكومة حتى لا نضيع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتخاصم حولها".

وأردف: "انظروا إلى الأولويات التي يحتاجها البلد ولنشكل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات ولا داعي لكثرتها".

وختم:"لتكن الحكومة قادرة على خدمة الأولويات التي تتطلّبها المرحلة الحاضرة في البلاد ومنها إنقاذ الوضع النقدي ،و تأمين الكهرباء ،و إقرار خطة التعافي ، تثبيت سعر الليرة اللبنانية ، تنشيط الحركة الإقتصادية في مختلف المجالات ، تأمين المواد اللازمة الغذائية والطبيّة والحدّ الأدنى من الرعاية التي تسهم في الإنتاجية في المرحلة المقبلة".

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