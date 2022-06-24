هل تم رفع الدعم عن الخبز؟...هذا ما كشفه وزير الاقتصاد

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اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في مكتبه في الوزارة مع وفد من اصحاب الافران للتداول في اخر مستجدات ازمة القمح والخبز.





وقال سلام:" المشهد مؤسف في الأسبوع الأخير، مع العلم أن الدولة سعت لتأمين الدعم وفتح الإعتمادات، مع أننا في بلد عاجز عن الدعم ، وقررنا الإستمرار بدعم الخبز".



واضاف " تجار المطاحن كان لديهم تخوّف بسبب شحّ الأموال واحتمالية عدم تأمينها وسنتابع مع مصرف لبنان فتح الإعتمادات".



وتابع ""ما حدا يقول خلينا نرفع الدعم" هذا القرار تتخذه الدولة بالتعاون مع الوزراء وليس النقابات أو التجمعات ولا أستطيع اليوم وضع لبنان بخطر بظل أزمة قمح عالمية".



وأعلن سلام" قررنا الإستمرار بدعم الخبز لأنه آخر ما يلجأ له المواطن بسبب نسبة الفقر الكبيرة".