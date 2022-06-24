عطالله تابع تأمين الكهرباء لمحطات ضخّ المياه في قضاء الكورة

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جورج عطاالله البيان التالي:

في إطار سعينا لتأمين الكهرباء لمحطات ضخّ المياه في قضاء الكورة، ومن ضمنها محطة الضخّ في كوسبا، وبعد مُتابعتنا الحثيثة للملف، تم إرسال كتاب من مدير مصالح المياه في الشمال المهندس خالد عبيد، لشركة كهرباء قاديشا لتأمين المطلوب وبالسرعة الممكنة، على أن يتابع النائب عطاالله شخصيا المسار الإداري للكتاب لتأمين اللازم بأسرع وقت ممكن حفاظاً على مصالح وحقوق أهلنا في الكورة.

وتؤمن محطة الضخ في كوسبا التغذية لبلدات:

- كوسبا

- كفرعقا

- اميون

- دار شمزين

- كفرحزير

- جزء من بشمزين

- جزء من بطرام

- ضهور الهوا

- بصرما

- عابا

- بدبا

- طريق عام بتوراتيج

- كفرقاهل

- طريق عام ضهر العين