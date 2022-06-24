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أبي رميا : مطلوب حكومة تضع خطة "تعافي اقتصادي" تحافظ على حقوق المودعين

24
JUNE
2022
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كل يوم تأخير هو جريمة بحق الوطن
 
أكد النائب سيمون ابي رميا ان التيار الوطني الحر لم يتحدث بعد لا عن شكل الحكومة ولا عن الحقائب ولم يدخل في لعبة الأسماء، مشيرا من جهة أخرى الى ضرورة تشكيل ‎حكومة تتمثّل فيها ‎القوى السياسية لأنّنا في ‎أزمة سياسية ويجب أن يكون هناك توافق عام لإنقاذ ‎البلد وتأمين ‎الاستقرار السياسي وهذا لا يتحقق مع حكومة تكنوقراط قد لا تنال ثقة المجلس النيابي الذي أتى نتيجة انتخابات ديمقراطية وكل كتلة سياسية اخذت حجمها وفق هذه الانتخابات التي أمّنت تمثيلا صحيحا وعادلا للمواطن. 
 
ولفت ابي رميا في حديث للmtv الى ان المطلوب اليوم حكومة تضع خطة تعافي اقتصادية تحافظ على حقوق المودعين ضمن رؤية اقتصادية للبلد وتكون القوانين التي ستقر ضمن هذه الخطة، قوانين اصلاحية التي كان التيار سباقا بتقديمها منها الكابيتال كونترول واسترداد الاموال المنهوبة والمحولة الى الخارج. واعتبر ابي رميا ان كل يوم تأخير في اقرار هذه الخطة هو جريمة بحق الوطن والمواطن، وقال:" في غياب أي رؤيا اقتصادية وخطة مستقبلية كل ما يحكى عنه هو ترقيع ونحن بحاجة إلى بصمة صندوق النقد لاستعادة الثقة والخطة المستقبلية يجب أن تترافق مع حلول سريعة وعلى الحكومة أن تتعاطى بكل مسؤولية مع تحديات المرحلة" 
 
وعن عدم تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة أوضح أبي رميا أن القصة ليست قصة مزايدات مع "القوات"  ان"التيار" كان الأكثر انسجاماً مع نفسه فهو لم يدخل في تكتيكات ولم يغيّر رأيه كـ"القوات"، وردا على سؤال قال :" لو كان هناك تماهٍ بين ‎التيار  و" الثنائي الشيعي" لما ظهر تباين في المواقف في ‎الاستشارات." 
 
وفي الملف القضائي عبّر ابي رميا عن ضرورة احترام القضاء وإعادة للبنان ولحاكمية المصرف هيبتهما اذ على القضاء ان يلفظ الاحكام في كل القضايا وقال:" ليست من صلاحياتي ادانة رياض سلامة انما مطلوب الاستماع اليه وهو لم يمثل امام القضاء وموقف رئيس الجمهورية كمؤتمن على الدستور في هذا الملف يأتي في اطار حرصه على تطبيق القانون والدستور". 
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