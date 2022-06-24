تحديد مواعيد "استشارات التأليف"

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صدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب ما يلي:

بالإشارة إلى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتكليف السيد نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة،

سيُجري الرئيس المُكلّف استشارات التأليف، اعتباراً من يوم الإثنين الواقع فيه 27/06/2022 في مجلس النواب وفقاً للبرنامج التالي:

1- دولة الرئيس نبيه بــرّي (الساعة 13,30)

2- نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب (الساعة 13,50)

3- كتلة التنمية والتحرير (الساعة 14,10) تضم النواب:

رئيس مجلس النواب نبيه بري

علي حسن خليل، علي خريس، قبلان قبلان، ناصر جابر، قاسم هاشم، علي عسيران، محمد خواجه، غازي زعيتر، أشرف بيضون، ميشال موسى، هاني قبيسي، أيوب حمـيّد، عناية عز الدين، فادي علامه.

4- كتلة الجمهورية القوية (الساعة 15,00) تضم النواب:

جورج عدوان، شوقي الدكاش، زياد الحواط، جورج عقيص، انطوان حبشي، ستريدا طوق، بيار بو عاصي، الياس اسطفان، غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، ملحم رياشي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، نزيه متى، غادة أيوب، سعيد الأسمر، كميل شمعون، الياس الخوري.

5- كتلة الوفاء للمقاومة (الساعة 15,20) تضم النواب:

محمد رعد، أمين شري، رامي أبو حمدان، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، إيهاب حماده، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار، حسن عز الدين، رائد برو، ينال صلح، ملحم الحجيري.

6- النواب السادة (الساعة 15,40) تضم النواب:

بوليت ياغوبيان، ملحم خلف، مارك ضو، حليمة قعقور، رامي فنج، ياسين ياسين، فراس حمدان، الياس جراده، سينتيا زرازير، نجاة عون، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة.

7- كتلة اللقاء الديمقراطي (الساعة 16,00) تضم النواب:

تيمور جنبـلاط، مروان حمادة، راجي السعد، أكرم شهيـب، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ.

8- كتلة الاعتدال الوطني (الساعة 16,20) تضم النواب:

سجيع عطية، احمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، احمد رستم.

9- التكتل الوطني المستقل (الساعة 16,40) تضم النواب:

طوني فرنجية، فريد هيكل الخازن، ملحم طوق، ميشال المر.

10- كتلة نواب الكتائب (الساعة 17,00) تضم النواب:

سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ.

11- كتلة شمال المواجهة (الساعة 17,20) تضم النائبين:

ميشال معوض، أديب عبد المسيح.

12- كتلة مشروع وطن الإنسان (الساعة 17,40) تضم النائبين:

نعمة افرام، جميل عبود.

13- كتلة جمعية المشاريع (الساعة 18,00) تضم النائبين:

عدنان طرابلسي، طه ناجي.

14- كتلة الجماعة الاسلامية (الساعة 18,20) تضم النائب:

عماد الحوت.

15- غسان السكاف (الساعة 18,30)

يوم الثلاثاء في 28/06/2022

16- النواب المستقلون:

حسن مراد (الساعة 10,30)

جان طالوزيان (الساعة 10,40)

فؤاد مخزومي (الساعة 10,50)

أسامة سعد (الساعة 11,00)

عبد الرحمن البزري (الساعة 11,10)

جهاد الصمد (الساعة 11,20)

ميشال ضاهر (الساعة 11,30)

أشرف ريفي (الساعة 11,40)

فراس السلوم (الساعة 11,50)

شربل مسعد (الساعة 12,00)

بلال الحشيمي (الساعة 12,10)

إيهاب مطر (الساعة 12,20)

نبيل بدر (الساعة 12,30)

17- تكتل لبنان القوي (الساعة 12,40) تضم النواب:

جبران باسيل، ابراهيم كنعان، الان عون، نقولا صحناوي، إدكار طرابلسي، جورج عطاالله، سليم عون، سيمون ابي رميا، سيزار أبي خليل، اسعد درغام، شربل مارون، سامر التوم، ندى البستاني، فريد البستاني، غسان عطالله، جيمي جبور.

18- كتلة نواب الأرمن (الساعة 13,00) تضم النواب:

أغوب بقرادونيان، هاغوب ترزيان، جورج بوشيكيان.

محمد يحي (الساعة 13,20)

عبد الكريم كبارة (الساعة 13,30)

جميل السيد (الساعة 13,40)

المجلس الاقتصادي الاجتماعي (الساعة 13,50)