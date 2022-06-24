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عصابة سرقة تنشط في منطقة البقاع في قبضة شعبة المعلومات

24
JUNE
2022
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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثرت هذه العمليات في منطقة البقاع، كثّفت الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لكشف هوية أفراد عصابات السرقة، وللعمل على توقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت الشعبة من تحديد هوية متورّطَيْن بعمليات سرقة دراجات "التوك توك" وعمليات سرقة من داخل السيارات والفانات ضمن منطقة البقاع، وهما:

- ف. م. (مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة)
- ع. و. (مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة).

وبتاريخ 17-6-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة بر الياس نتج عنه توقيفهما.

وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما مبلغ من العملة الأميركية المزيّفة. وبالتحقيق معهما، اعترفا بأنهما يشكلان عصابة سرقة، وأنهما نفّذا أكثر من خمس عمليات سرقة دراجات التوك توك، اضافة الى تنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل السيارات والفانات، كما اعترفا بترويج العملة المزيّفة، وببيع المسروقات في بلدة حورتعلا لقاء مبالغ مالية.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناء على إشارة القضاء، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

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