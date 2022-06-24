أمطار وبرق ورعد.. هذا ما سيحصل في الـWeekend!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل الى حدود ال 60 كلم/س تهطل أمطار متفرقة أحياناً تشتد في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد خاصة فترة قبل الظهر، يتحسن الطقس تدريجياً ويستقر اعتباراً من المساء.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى فجر يوم السبت، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى المساء حيث يعود الى الاستقرار.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول بعد الظهر الى غائم في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة وتكون الاجواء متقلبة.

السبت: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل لحدود ال60 كلم/س تهطل أمطار متفرقة أحياناً تشتد في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد خاصة فترة قبل الظهر ، يتحسن الطقس تدريجياً ويستقر اعتباراً من المساء.

الأحد: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وبداية إراتفاع في درجات الحرارة .

الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة التي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.