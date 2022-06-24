هيئة كولكو مونتريال احتفلت بعيد الأب

A + A -

أحيت لجنة النشاطات في هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني مناسبتي عيد الاب والفوز بالانتخابات النيابية اللبنانية وذلك يوم الأحد المصادف في ١٩ حزيران ٢٠٢٢ في مطعم ليالي بيروت . حضر اللقاء أمينة سر كولكو كندا السيدة عبير شمعون ممثلة المنسق العام لكولكو كندا السيد فواز بادور ومسؤول لجنتي التعبئة والشباب السيد فادي القسيس ، مساعد مسؤول التواصل مع الاقضية في لبنان الرفيق جوزيف عيد وبحضور منسق هيئة كولكو مونتريال السيد انطوان مناسا والهيئة التنفيذية ومسؤولي اللجان وعدد كبير من الاعضاء والمناصرين والأصدقاء .

بداية كانت كلمات ترحيبية بالحضور الكريم ، ثم ألقى السيد مناسا كلمة شدد فيها على معاني عيد الأب ، وأهمية النتائج التي حصدها التيار في الانتخابات النيابية اللبنانية بالرغم من كل الحملات التي شنّت عليه، كما تقدم بشكر كبير لجميع أعضاء المكنة الانتخابية دون استثناء واثنى على تضحياتهم ، وجهودهم التي وضعوها في سبيل إنجاح الحملة الانتخابية ، وفي كلمته كانت معايدة خاصة لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. ومن ثم تمّ توزيع دروع تكريمية لعدد من الرفاق لعطاءاتهم السخية وجهودهم المميزة للهيئة .

كذلك تسلّمت السيدة عبير شمعون درعاً تقديريًا نظراً لجهودها الجبارة وحسن تسييرها المنظّم للعملية الانتخابية . بعدها تمّ توزيع بطاقات انتساب لمنتسبين جدد لهيئة كولكو مونتريال .

وتخلّل برنامج الحفل فقرات مميزة للكبار وللصغار . وبنهاية الحفل جرى سحب جوائز التومبولا والتي من أهمها كانت بطاقة سفر الى لبنان .