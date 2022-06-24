أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 حزيران 2022

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اللواء



يخشى مطلعون من أن يؤدي اشتداد الاشتباك الأميركي – الروسي – الإيراني إلى انعكاسات تطيح بفرصة الصيف اللبناني الواعد!



تبلّغ وزراء من لون معين، أن فرصة بقائهم في الحكومة، ما تزال قوية، ما دامت البرامج التي يُعمل عليها ما تزال على طاولة البيان الوزاري الجديد – القديم.



تعاني المؤسسات غير المدنية من شح فاضح في الأغذية والأطعمة، ولو في حدّها الأدنى، الأمر الذي من شأنه أن يترك تأثيراً سلبياً على الأداء والمعنويات!



البناء



يصف مرجع حقوقيّ الطعن المقدّم من النائب السابق فيصل كرامي بالطعن الأهم الذي سينظر فيه المجلس الدستوريّ ليس فقط لرمزية ما يمثل كرامي فقط بل أيضاً لأنه الطعن الأكثر قرباً من تحقيق الفوز في ضوء عشرات الأصوات التي بنيت عليها نتيجة الترجيح بينه وبين منافسيه.



قال مصدر نيابي إن أغلب الذين منحوا تصويتهم للسفير السابق نواف سلام في تسمية رئيس مكلّف بتشكيل حكومة لا يعرفون عنه إلا ما سمعوه عن وجود فيتو من حزب الله على وصوله إلى رئاسة الحكومة، وهذا مؤشر على مستوى الحياة السياسية والبرلمانية التي جاءت بها الانتخابات الأخيرة.

الجمهورية

اعتبرت شخصية رسمية أنّ موقف لبنان القانوني غير قوي حالياً في مواجهة تحد خارجي مستجد.

فسر متابعون لكلام رئيس تيار بأن هناك من رد التحية للرئيس ميقاتي بعد الانتخابات النيابية في طرابلس فامتنع عن تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة.

يرفض حزب السير باقتراح جهات عدة للمشاركة في الحكومة العتيدة لقطع الطريق أمام تيار آخر وعدم الاستئثار بحصة الطائفة.