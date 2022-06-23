الأخبار - سيدات لبنان في بطولة آسيا لكرة السلة

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غادرت بعثة منتخب لبنان للإناث (تحت 16 عاماً) في كرة السلة إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في بطولة آسيا (المستوى ب) التي ستقام في قاعة الأمير حمزة بين 24 و30 حزيران الجاري. وضمّت البعثة: نائب رئيس الاتحاد سامي ناصر (رئيساً)، زياد الناطور (مدرباً)، كريستينا بادو وكريم يمّوت (مساعدَين للمدرب)، كريستيان مجبّر (لياقة بدنية)، ريتا نعمه (معالجة فيزيائية)، ريشار الحاج وسيرجيو كساب (حكمين دوليين)، واللاعبات: نور لبّان، جوسلين جعارة، كارين حطيط، يسما رزق، إيليزا خوري، السي غناطيوس، مايغان نعسان، كريستينا عنان، ندين رطيل، ألين أبي مصلح، ميرا آغا حسين وإنجيلينا ناني بادو.

وتشارك في بطولة المستوى «ب» ثماني دول قُسّمت الى مجموعتين: تضم الأولى إندونيسيا وسوريا وساموا والفيليبين، بينما تضم المجموعة الثانية كازاخستان ولبنان والأردن وإيران.

وسيتأهل المنتخب الذي يحتل المركز الأول في البطولة إلى المستوى «أ». وفي الدور الأول يخوض لبنان مباراته الأولى ضد كازاخستان عند الساعة الثامنة والربع من مساء غدٍ الجمعة، ثم ضد ايران في التوقيت نفسه مساء يوم السبت، وأخيراً ضد الأردن عند الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل.