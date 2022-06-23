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البابا فرنسيس للشباب اللبناني: كونوا بذور الأمل لبلدكم

23
JUNE
2022
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بعث السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الى الأب شربل الدكاش، الرسالة الموجّهة من البابا فرنسيس الى الشباب اللبناني، والتي يحيّي فيها مبادرتهم للالتقاء التي تقدم للرب أفراح وصعوبات أمتهم التي تمر حاليًا بأوقات عصيبة، بهدف إنعاشها وسلامها في العالم، ويشجعهم على أن يكونوا بذور الأمل لبلادهم. داعياً إيّاهم أن يكونوا مسيحيين ديناميكيين، من خلال التوافق مع القيم التي ينادون بها وبامتلاكهم قناعات قوية، مبنية على الإنجيل، وبروح من الانفتاح على الآخرين. لكي يمكن لأفعالهم أن تفيد المجتمع الذي يعيشون فيه، إذ يدعوهم الأب الأقدس على وجه التحديد إلى جذب الانتباه إلى القريب، وإظهار محبتهم لجميع من حولهم كما يطلب منهم أن يكونوا من الشبان والشابات الذين يعرفون كيف ينقلون إلى رفاقهم والى العالم يقينهم بغد أفضل. ويعهدهم البابا فرنسيس إلى حماية سيدة لبنان العذراء مريم، ويهب مباركته لجميع شباب لبنان، وينقلها أيضًا إلى أهاليهم وجميع المسؤولين عن اللجنة الوطنية لرعاوية الشباب.

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