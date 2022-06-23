رئيس الأركان: مستمرّون في الدفاع عن كلّ ذرة من تراب لبنان

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أكّد رئيس الأركان اللواء أمين العرم أنّ “الجيش اللبناني مستمرّ على عهده ووعده في الدفاع عن لبنان وتحصينه من الأخطار المحيطة به، سواءٌ من مخططات العدو الإسرائيلي العنصري الطامع في أرضنا ومياهنا وثرواتنا، أو من مخططات الإرهاب”.

جاء كلام رئيس الأركان خلال ترؤسه ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون حفل تخريج دورة الأركان السادسة والثلاثين، التي تضمّ ضباطاً من الجيش والأجهزة الأمنية وضباطاً من الدول العربية الشقيقة في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الريحانية.

وقد حضر الحفل ممثلون عن الأجهزة الأمنية والجامعات الوطنية وشخصيات ديبلوماسيّة وعدد من الملحقين العسكريين والوزراء السابقين، إضافة إلى عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

واضاف العرم: “إنّ عقيدَة الجيش الوطنيّة الراسخة، والتفافَ اللبنانيّين حوله، والتزامَه المطلق بتقديم التضحيات مهما غلت ليبقى لبنان شامخًا أبيًّا، تمدّه بالقوة والتماسك للاستمرار في الدفاع عن كلّ ذرة من ترابنا الوطنيّ، وصون الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي”.