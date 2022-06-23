living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة متابعة مطار القليعات: آن الاوان لتشغيله مع اقتراب التنقيب عن النفط في البلوكات الشمالية

23
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعت لجنة متابعة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات اثر اجتماعها، "المسؤولين والمعنيين، الى العمل بجد وصدق لإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات - عكار، خاصة انه قد مضى احدى عشرة سنة (عام 2011) على وعد رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي بأن تشغيل المطار سيتم خلال شهرين فقط".

وأكدت في بيان،أن "اعادة تشغيل المطار لا تحتاج الى مراسيم وقرارات وقوانين فهي جاهزة وبحاجة للتنفيذ فقط ، كما أن قرار انشاء الهيئة الناظمة للطيران المدني تم اعتماده منذ عشرين عاما سنة 2002 ، ولم يبصر النور بسبب خلافات الزعماء حول طائفة اعضاء الهيئة كما أقر لنا بذلك وزير الاشغال يوسف فنيانوس حين زرناه في العام 2017".

وشددت على أن "جميع الحكومات والأحزاب الحاكمة مسؤولة عن تعطيل هذا المرفق الحيوي الهام للوطن ولازدهار عكار والشمال، ولا توجد أي حجة او عذر منطقي لتأخير تشغيله سوى ان النظام الحاكم لا يريد الخير والتنمية للشمال وعكار، وقد آن الأوان مع اقتراب التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات البحرية الشمالية، أن يقوم المعنيون بواجباتهم وأن يعيدوا تشغيل المطار، وان تعذر التمويل فليقوموا بالاستعانة بالدول الصديقة من خلال عقد BOT أي بتصميم وبناء وتشغيل المطار ثم إعادته إلى الدولة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout