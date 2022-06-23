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كسبار من عين التينة: الرئيس بري طمأننا حول قضية أموال المودعين

23
JUNE
2022
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استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مدير عام إدارة المناقصات الدكتور جان العلية .


كما استقبل الرئيس بري نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار مع أعضاء مجلس النقابة الوفد هنأ الرئيس بري بانتخابه رئيسا للمجلس النيابي لولاية جديدة كما كان اللقاء مناسبة لعرض الاوضاع العامة وشؤونا نقابية وحفظ حقوق المودعين .
النقيب كسبار قال بعد اللقاء : تشرفنا بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وهي للتهنئة بمناسبة إنتخابه كنائب وكرئيس للمجلس النيابي ودولة الرئيس هو محام يحب نقابته ونقابته تحبه الزيارة كانت فرصة تداولنا فيها بعدة مواضيع من جملتها إمكانية قانون تعليق المهل بالنسبة للامور القضائية والTVA وكذلك طمأننا دولة الرئيس لقضية اموال المودعين وهو لن يقبل المساس بهذه الحقوق وان هذه القضية وهذا الموضوع يعنيه شخصياً وسيتابعه الى النهاية كما نتابعه كنقابة وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع التشريع وموضوع خطة التعافي والسرية المصرفية وغيرها ، وكان اجواء اللقاء جيداً جداً

وبعد الظهر عرض الرئيس بري الاوضاع العامة وآخر المستجدات لاسيما اوضاع القطاع الصناعي خلال لقائه وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان.

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