مولوي يستنفر الأجهزة الامنية...بعد فيديو الاعتداء الوحشي على عمّال في المجدل

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تابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ‏قضية الاعتداء على عدد من الشبان في المجدل قضاء جبيل، ولهذه الغاية أجرى اتصالاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان طلب إليه استنفار كل الأجهزة المعنية في المديرية لتوقيف المعتدين.

وفي اتصال مع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، أكّد مولوي متابعته للجريمة البشعة أمنياً وقضائياً لحين توقيف الفاعلين، وتسليمهم إلى القضاء.

كما بحث هذه المسألة مع النائب زياد حواط الذي أعرب عن استنكاره لما حصل وحرص بلدات جبيل كافة على الحفاظ على العيش المشترك.

كذلك عرض مولوي القضية مع كل من النائبين وليد البعريني وأحمد الخير اللذين أكّدا أهمية توقيف المرتكبين درءاً للفتنة.