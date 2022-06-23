living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيارة وفد من ضبّاط الجيش الى جامعة الروح القدس...وهذا هدفها!

23
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وفد من ضبّاط كليّة فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الجيش اللبناني برئاسة قائد الكليّة العميد الركن الدكتور حسن جوني جامعة الروح القدس – الكسليك، بهدف التعرّف على الجامعة والبحث في إمكان التعاون على الصعيد الأكاديمي. وقد استقبلهم نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طوني عيد، في حضور العميدة المشاركة في كليّة الحقوق والعلوم السياسية الدكتورة غادة كرم وعدد من الأساتذة.

الأب عيد
وبالمناسبة، ألقى الأب عيد كلمة رحّب فيها، باسم رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، بالضبّاط الحاضرين، اللبنانيين والعرب من المملكة العربية السعودية والسودان، معربًا عن “شرف الجامعة في استقبال حماة الوطن وعماده، فهم العيون الساهرة التي تحرس الوطن، كي يبقى محميًّا من كل خطر وينعم بالأمن والأمان”.
ثم قدّم الأب عيد لمحة عن جامعة الروح القدس – الكسليك، وعرض تاريخ تأسيسها منذ العام 1938، من قبل الرهبانية اللبنانية المارونية. كما تحدث عن نظام التعليم فيها وفروعها وهيكليّتها والكليّات الموجودة فيها.
وتطرّق إلى رسالة الجامعة لافتًا إلى أنه “إضافةً إلى مهمتها التعليمية، فهي تلتزم بخلق روح مجتمعية تضمّ القيم الروحانية والمجتمعية والأخلاقية. وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة، لم تتوانَ عن مساندة الأهل ودعم صمودهم”.
وشدّد على “أن الجامعة تعتمد على مجموعة من القيم والركائز التي وضعتها في مصاف أبرز الجامعات على المستويين المحلي والدولي، وأبرزها: المحافظة على مستوى تعليمي رفيع؛ ضمان جودة التعليم، حيث صُنّفت مؤخرًا من بين الأوائل في لبنان؛ الشفافية في التعاطي؛ وحسن التواصل…”
وختامًا، تحدث الأب عيد عن دخول الجامعة منذ العام 2012 “مسار الاعتمادات الدولية على صعيد المؤسسة كما على صعيد البرامج. فقد حصلت جميع المكاتب فيها التي تعنى بخدمة الطلاب على الاعتماد البريطاني لجودة الخدمات الطلابية من Matrix –UK. كما حازت الجامعة على اعتماد من ABET لعدّة برامج في كليّة الهندسة، وكليّة العلوم والآداب وكليّة الطب، إضافة إلى الاعتماد الأوروبي EVALAG لعدّة برامج في كليّة العلوم والآداب، واعتماد NAB لبرنامج الهندسة المعمارية وكلية إدارة الأعمال، واعتماد TEPDAD لكليّة الطب. وتعمل الجامعة اليوم على الحصول على الاعتماد المؤسساتي NECHE”.

العميد الركن جوني
من جهته، قدّم العميد الركن جوني موجزًا عن دور كليّة فؤاد شهاب للقيادة والأركان، متوجّهًا بالشكر لإدارة الجامعة على حسن الاستقبال.
ثم عرضت الدكتورة رين ضو لبرامج الحقوق، فيما شرح الدكتور إدواردو أبو لطيف عن برامج قسم العلوم السياسية، ثم كانت زيارة ميدانية إلى المكتبة العامة في الجامعة التي تعدّ من أهم المكتبات في الشرق الأوسط.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout