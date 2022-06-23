لقاء جمع الراعي بنصرالله؟

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شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن مواصفات رئيس الجمهورية هي أن يكون حراً وغير مرتبط بأحد لا عائلياً ولا حزبياً، وعلى معرفة بالقضايا اللبنانية والإدارة اللبنانية ، ومعروفاً من المجتمع اللبناني، رجلاً يعرف الدولة ويعرف الإدارة وله تاريخ ناصع.



وأكد الراعي، في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أننا لا نتعاطى أبداً الأمور السياسية بتقنياتها، إنما نتعاطى المبادئ والمواصفات، مشيرا إلى أننا في حاجة إلى رئيس حكومة مدرك يعرف الدولة من الداخل ويُشهد على تاريخه ويتحمّل مسؤولية ويعرف أن عليه أن ينهض بالبلد الذي صار على الأرض كذلك يجب أن يُسيّر الأمور إذ أن الحكومة هي السلطة الإجرائية التي تنفذ الإجراءات اللازمة لتسيير أمور البلد.



وكشف الراعي أنه التقى مرة واحدة بالامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مؤكدا أن العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري جيدة.