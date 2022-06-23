بعد انقطاع طويل…. مؤسسة المياه تكشف عن أعطال كبيرة وسرقات

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تؤكد مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها مستمرة في تقديم كل ما تستطيعه من خدمة للبنانيين، وذلك بغض النظر عن الظروف القاسية التي يئن البلد تحت وطأتها والتي تنعكس على الإدارة والموظفين الذين تراجعت قيمة رواتبهم إلى أكثر من خمسة وتسعين في المئة.

وتسعى المؤسسة بالتزام أكيد تجاه مواطنيها إلى ايجاد حلول للأزمات المتراكمة بدءًا من شح مادة المازوت الذي ينعكس تقنينًا حادًا بالتغذية بالمياه في أكثر من خمسة وستين في المئة من محطات الضخ، والأعطال التي يتطلب تصليحها في غالبية الأحوال قطع غيار بالعملة الصعبة التي لا تمتلكها المؤسسة وصولا إلى مكافحة نتائج السرقات التي تتكرر في أكثر من محطة.

إن المؤسسة تدعو الجهات المانحة التي كانت قد قدمت دعمًا مشكورًا في الفترة السابقة، إلى الإستمرار بمواكبة المواطنين اللبنانيين في هذه المحنة الصعبة، حيث تحتل المياه أولى أولويات الحاجات الأساسية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إرجاء استخدامها. كما تشدد المؤسسة على ضرورة تكثيف مراقبة المحطات من قبل السلطات المحلية والقوى الأمنية لحمايتها من الإعتداءات والسرقات.

وإذ تطلب من المواطنين أن يواظبوا على ترشيد استخدامهم للمياه، تؤكد لهم أنها لن تألو جهدًا لتخفيف المعاناة.

وهي تضع أمامهم لائحة بالأعطال الكبيرة التي فاقمت التقنين القاسي وأدت إلى قطع المياه عن عدد من المناطق كالتالي:

· تواصل فرق الصيانة التابعة للمؤسسة تصليح العطل الذي طرأ على خط الضخ الرئيسي المعروف بخط الـ1200 الذي يغذي عددًا كبيرًا من أحياء العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق ساحل المتن والضاحية الجنوبية. ومن المرتقب بعد تأمين القطع اللازمة بالتنسيق مع جهات مانحة مشكورة الانتهاء من الأشغال مساء الثلثاء 28/6/2022.

· بالنسبة إلى مناطق المكلس – رأس الدكوانة – أبو عضل التي تتغذى من محطة الضخ في المكلس فإن عطلا طرأ على المولد الكهربائي وتسعى المؤسسة إلى تأمين التمويل اللازم لتصليحه. لذا تقتصر عملية التوزيع حاليًا على التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان وفقًا لبرنامج التقنين الذي تعتمده.

· يعود سبب انقطاع المياه عن مناطق مار روكز الدكوانة – أعالي نيو روضة إلى سرقة الكابلات الكهربائية كافة من محطة مار روكز الدكوانة – كاب سور فيل. وتسعى المؤسسة مع البلديات واللجان المحلية الناشطة إلى تأمين الكابلات لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق.

· إنقطاع المياه يشمل كذلك جرد اللقلوق وأعالي جبيل بعد تعرض محطة اللقلوق للسرقة. والمساعي مستمرة لتأمين البدائل.

· يجري تصليح عطل طرأ على خط أفقا الذي يغذي وسط جبيل وساحل جبيل الشمالي ولا تتطلب الأعمال سوى يد عاملة لذا يرتقب إنجازها خلال ست وثلاثين ساعة.

· ثمة مشكلة في خطوط جر المياه في محطة وطى الجوز- كسروان ويتطلب حلها حوالى أسبوع.

· التقنين الحاد في منطقة بمريم وضواحيها في الشوف يعود لعدم توفر مادة المازوت.