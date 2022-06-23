تحديد مواعيد مباريات دخول كلية التربية في “اللبنانية”

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حدد عميد كليّة التربية في الجامعة اللبنانيّة خليل الجمال في إعلان حمل الرقم 5/ت، مواعيد إجراء امتحانات مباراة الدخول لشهادة الإجازة في التربية والإعداد لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي (حلقة أولى وثانية) في الإختصاصات الآتية: تربية الطفولة المبكرة، تعليم اللغة العربيّة في المرحلة الإبتدائيّة، تعليم اللغة الفرنسيّة في المرحلة الإبتدائيّة، تعليم اللغة الإنكليزيّة في المرحلة الإبتدائيّة، تعليم الرياضيّات في المرحلة الإبتدائيّة، تعليم العلوم في المرحلة الإبتدائيّة، تعليم الاجتماعيّات في المرحلة الإبتدائيّة، تربية بدنيّة ورياضيّة، تربية موسيقيّة، تربية فنيّة (فنون تشكيليّة) للعام الجامعي 2022 – 2023 وفقاً للآتي:



أ‌- الامتحانات الخطيّة في الثقافة العامّة باللغتين العربيّة والأجنبيّة لجميع المسارات التخصصيّة يوم الاثنين الموافق 26 أيلول 2022.

ب‌- الامتحانات الخطيّة في مادة الاختصاص للمسارين التخصصيين: تعليم العلوم وتعليم الرياضيّات يوم الثلاثاء الموافق 27 أيلول 2022.

ج- الامتحانات العمليّة للطلاب المقبولين في الامتحانات الخطيّة للمسارات التخصصيّة: تربية بدنيّة ورياضيّة، تربية موسيقيّة وتربية فنيّة (فنون تشكيليّة) يومي الخميس والجمعة في 6 و 7 تشرين الأول 2022.

د- الإمتحانات الشفهيّة يومي الخميس والجمعة في 13 و 14 تشرين الأول 2022.

هـ- تُقدّم الطلبات الكترونياً Online)) على الرابط:

– الفرع الأوّل: bit.ly/pedagogyone

– الفرع الثاني: bit.ly/pedagogytwo

و- تُقدّم الطلبات حضورياً في مبنى الفرع الأوّل أو الفرع الثاني اعتباراً من:

– يوم الاثنين 4 تموز 2022 ولغاية يوم الخميس 28 تموز 2022 ضمناً.

– يوم الاثنين 5 أيلول 2022 ولغاية يوم الأربعاء 21 أيلول 2022 ضمناً.

وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع

من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 13 بعد الظهر.



المستندات المطلوبة:

– طلب الإشتراك معبئاً بالمعلومات المطلوبة مطبوعاً وموقّعاً من الطالب (تجدونه على الرابط الالكتروني المعتمد).

– إخراج قيد إفرادي أو صورة مصدّقة عن الهويّة.

– نسخة مصدّقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني – أو ما يعادلها (أو طلب الترشيح للعام الدراسي 2021-2022 في حال عدم صدور الشهادات الرسميّة).

– صورتان شمسيّتان مصدّقتان من المختار.

– طابع أميري بقيمة 1000 ل.ل.

ملاحظة: رسم الاشتراك لمباراة الدخول 35000 ل.ل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال على الأرقام الآتية:

– الفرع الأوّل (الأونيسكو – بيروت): 801461/01 – 857653/01 – 785618/01

– الفرع الثاني (نيو روضة – المتن):680382/01 – 680383/01 – 680384/01 – 680193 /01





