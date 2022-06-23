الوطن السورية: أولى الرحلات إلى الكويت صباحاً يليها رحلة إلى دبي… مطار دمشق الدولي يعود إلى الخدمة

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الوطن السورية: يستأنف مطار دمشق الدولي عمله صباح اليوم حيث ستنطلق أولى الرحلات من على مدرجه، الذي تم إصلاحه بالكامل وجرى تزويده بتقنيات الملاحة المعتمدة دولياً، عقب التدمير الذي لحق بأجزاء منه جراء العدوان الإسرائيلي الأمر الذي تسبب بخروجه عن الخدمة.

وعلمت «الوطن» أنه وبجهود سورية وكوادر سورية، وبزمن قياسي وخلال أسبوعين فقط، أعيد تأهيل كامل المدرج البالغ طوله ٣٦٠٠ متر، وجرى إعادة تركيب وتشغيل التجهيزات الملاحية كافة، ليكون المطار جاهزاً فنياً وبالمواصفات العالمية المعتمدة.

وقال مصدر في مؤسسة الطيران «السورية»: إن أولى الرحلات ستغادر مدرج مطار دمشق في الصباح الباكر متوجهة إلى الكويت، ويليها رحلة إلى دبي في التوقيت المحدد، وفق البرنامج المعلن للمؤسسة، في حين سيكون هناك رحلتان بعد الظهر، الأولى إلى القاهرة ومساءً إلى الدوحة.

وتسبب العدوان الإسرائيلي في العاشر من الشهر الجاري، باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة، حيث تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية، ومبنى الصالة الثانية للمطار وتعرضها لأضرار مادية.

وعملت مؤسسات الدولة السورية كافة لإعادة تأهيل وتشغيل المطار، حيث تم بوقت قياسي ترميم وتزفيت ما يقارب من ٩ آلاف متر مربع على كامل مساحة المطار، كما تمت صيانة الأجهزة الملاحية والإنارة.

مؤسسة الطيران «السورية» التي تشغّل حالياً طائرتين، كانت استغلت فترة خروج المطار عن الخدمة لإجراء صيانة عامة للطائرتين كما قامت كل المؤسسات التي تمتلك فروعاً لها في المطار بإجراء الصيانات اللازمة بحيث يعود المطار أفضل مما كان عليه قبل العدوان.

من جهتها «السـورية للطيران» أعلنت للمسافرين أن جميع تذاكر السفر المحجوزة بدءاً من تاريخ اليوم الخميس 23 حزيران 2022 هي سارية المفعول وسيتم تنفيذ رحلاتها وفق مواعيدها المقررة من دون أي تعديل.

وكانت شركات الطيران قد حولت بعض رحلاتها إلى مطار حلب الدولي مع تأمين نقل جميع المسافرين من دمشق إلى مطار حلب وبالعكس مجاناً، فيما تمَّ تعليق رحلات أخرى، وذلك تفادياً لحدوث أي ارتباكات بمواعيد رحلات المسافرين، وتجنباً لحدوث أي تأخير ريثما يتم الإعلان عن عودة الرحلات من مطار دمشق.

وتجاوز عدد الرحلات التي غادرت وحطت في مطار حلب خلال هذه الفترة الممتدة من العاشر من الشهر الجاري إلى يوم أمس 250 رحلة من مختلف المحطات الدولية، إضافة إلى تشغيل مطار اللاذقية خلال الأيام الماضية بعدد من الرحلات.