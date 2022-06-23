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الجمهورية: أزمة مفتعلة

23
JUNE
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

ظل الوضع الداخلي مُتنقلاً بين ازمة وازمة، فتارة الدواء وتارة اخرى المحروقات، وأمس لاحَت في الافق ازمة خبز بدأت نذرتها تتبدّى في الطوابير امام الافران، وفي ادخال الرغيف كسلعة ابتزاز في السوق السوداء حيث تخطى سعر الربطة الـ25 الف ليرة في بعض المناطق.

 

والقى وزير الاقتصاد امين سلام المسؤولية على الافران وقال: «لا أزمة رغيف ما لم يفتعلها أصحاب الأفران والدعم لا يزال مستمراً والاعتمادات مفتوحة، وليس القطاع الخاص من يقرّر بشأن الدعم أو يُملي على الدولة ماذا ستفعل».

 

اضاف: «عِوَض أن يأخذ بعض التجار الطحين المدعوم إلى الأفران لصناعة الخبز الأبيض، فإنهم يوزّعونه في السوق السوداء».

 

وعَزا نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابراهيم سبب أزمة الخبز الى «إقفال عدد من المطاحن بسبب عدم توافر القمح المدعوم وعلينا توقّع الأسوأ».

الجمهورية
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