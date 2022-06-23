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عناوين الصحف ليوم الخميس 23 حزيران 2022

23
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الأخبار: السلطة تفوّض سلامة: وزِّع الخسائر على حساب الناس

تكليف ميقاتي وتعديل وزاري

وساطة بين بعبدا وعين التينة: هل تمر سلّة التعيينات الكاملة؟

 

 



الديار: ميقاتي رئيساً مُكلّفاً...الحكومة مُستمرّة مع تعديلات طفيفة...ومواقف باسيل وجعجع رئاسيّة
باسيل لميقاتي : نحن معكَ إذا رشح البخاري سلام...ميقاتي ردّ : مُلتزم موقف الرياض
هيكل الدولة يتهاوى مع إضراب مُوظفي القطاع العام وتوقف مُعاملات المواطنين؟

 

 

 

 

النهار: ميقاتي بأكثريّة هشّة والتشتت سيّد الاستحقاق!

 

 

 


الجمهورية: ميقاتي رئيسًا لحكومة صعبة التأليف

بنج موضعي يسبق الحل

 

 

 


نداء الوطن: سطو عوني على "خزائن الحاكم"... و"الأكشن" مستمر حتى نهاية العهد
باسيل خسر المعركة الحكومية: ولّى زمن "الابتزاز"

 

 

 


البناء: تصاعد لغة التهديدات «الإسرائيليّة»… مخاوف من تذرُّع هوكشتاين بحل الكنيست لتأجيل الترسيم / تراجعت السعوديّة فخرج جنبلاط بـ «سواد الوجه»… وقطفها جعجع… وسلام لسحب اسمه / ميقاتي بـ 60 صوتاً يفوز على «لا أحد» على بساط حريريّ…وتفرّق عشاق التغيير /

 

 

 

اللواء: الاستشارات محكومة بهواجس مسيحية: منع ميقاتي من إدارة مرحلة الفراغ!
الرياض وعمَّان تُطالبان حزب الله بعدم التدخل بالشؤون العربية.. وغادة عون تقتحم منزل سلامة

 

 

 


l'orient le jour: Mikati grand favori, mais

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