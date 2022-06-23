عناوين الصحف ليوم الخميس 23 حزيران 2022

الأخبار: السلطة تفوّض سلامة: وزِّع الخسائر على حساب الناس
تكليف ميقاتي وتعديل وزاري
وساطة بين بعبدا وعين التينة: هل تمر سلّة التعيينات الكاملة؟
الديار: ميقاتي رئيساً مُكلّفاً...الحكومة مُستمرّة مع تعديلات طفيفة...ومواقف باسيل وجعجع رئاسيّة
باسيل لميقاتي : نحن معكَ إذا رشح البخاري سلام...ميقاتي ردّ : مُلتزم موقف الرياض
هيكل الدولة يتهاوى مع إضراب مُوظفي القطاع العام وتوقف مُعاملات المواطنين؟
النهار: ميقاتي بأكثريّة هشّة والتشتت سيّد الاستحقاق!
الجمهورية: ميقاتي رئيسًا لحكومة صعبة التأليف
بنج موضعي يسبق الحل
نداء الوطن: سطو عوني على "خزائن الحاكم"... و"الأكشن" مستمر حتى نهاية العهد
باسيل خسر المعركة الحكومية: ولّى زمن "الابتزاز"
البناء: تصاعد لغة التهديدات «الإسرائيليّة»… مخاوف من تذرُّع هوكشتاين بحل الكنيست لتأجيل الترسيم / تراجعت السعوديّة فخرج جنبلاط بـ «سواد الوجه»… وقطفها جعجع… وسلام لسحب اسمه / ميقاتي بـ 60 صوتاً يفوز على «لا أحد» على بساط حريريّ…وتفرّق عشاق التغيير /
اللواء: الاستشارات محكومة بهواجس مسيحية: منع ميقاتي من إدارة مرحلة الفراغ!
الرياض وعمَّان تُطالبان حزب الله بعدم التدخل بالشؤون العربية.. وغادة عون تقتحم منزل سلامة
l'orient le jour: Mikati grand favori, mais