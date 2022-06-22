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الوزبر نصار: نتوقع هذا العام دخول أكثر من ثلاثة مليارات دولار إلى لبنان (فرانس برس)

22
JUNE
2022
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يتوقع لبنان موسماً سياحياً واعداً خلال الصيف يتمثل بتوافد مليون شخص، غالبيتهم من اللبنانيين المغتربين، وبدخول أكثر من ثلاثة مليارات دولار إليه، وفق ما قال وزير السياحة وليد نصار لوكالة فرانس برس.
وقال نصار "الصيف واعد، إذ نتوقع مليون وافد، 75 في المئة منهم من اللبنانيين المغتربين و25 في المئة من الأجانب، بالدرجة الأولى من مصر والأردن والعراق ثم الدول الخليجية".
وأوضح نصار أن القطاع السياحي "الذي يشغل جميع القطاعات" أدخل إلى لبنان في العامين 2017 و2018، أيّ قبل الأزمة، حوالى عشرة مليارات دولار سنوياً".
وأضاف "نتوقع هذا العام دخول بين ثلاثة وثلاثة مليارات ونصف دولار"، مرجحاً أن تدخل الأموال بشكل نقدي جراء أزمة القطاع المصرفي "المشلول".
وعن الاسعار، قال نصار "الأسعار عامة وأسعار الخدمات السياحية خاصة أصبحت تنافسية، خصوصاً عندما نقارنها مع تركيا أو اليونان أو قبرص والدول العربية". وسمحت وزارة السياحة للمؤسسات السياحية بتحديد أسعارها مباشرة بالدولار لكي "تتيح للوافد مقارنة الأسعار".
وأوضح نصار أن "البلد لديه كل المقومات السياحية وهو يحتاج إلى استقرار أمني وسياسي"، مشيراً إلى أن "الأمن مستتب، وكل القوى السياسية على يقين ووعي أن هذا الموسم يجب أن يمر على خير".

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