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صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان التالي:

"يهم جمعية مصارف لبنان أن توضح أنها لا تعارض بالمطلق الإتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، خاصة أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية. إلا أن الجمعية تشدد في الوقت عينه على أن أي حل يجب أن يوَفِّق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر، فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين. وأن الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حالياً لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها."