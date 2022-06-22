خضر: نبذل كل جهودنا لتنشيط القطاع السياحي في بعلبك

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برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أطلقت بلدية بعلبك ونقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع وجمعية تجار بعلبك مهرجان التسوق والسياحة ال 24، خلال مؤتمر صحافي عقد في سراي البلدية، ومشاركة مسؤولين في البقاع، أعضاء من المجلس البلدي، مديرة المركز الفرنسي في البقاع كاميل برونال، مخاتير بعلبك وفاعليات اقتصادية واجتماعية.

شدّد خضر على أهمية العمل لتحريك العجلة الاقتصادية في بعلبك والمنطقة، وأكد على أنه سيكون دائماً أمام وإلى جانب أي مبادرة تعيد الحياة إلى مدينة بعلبك وأشار الى ان المحافظة تبذل كل جهودها لتنشيط القطاع السياحي.



وتوجه بالشكر والتقدير إلى البلديات التي تقوم بعملها لتأمين الخدمات للمواطنين، رغم الامكانات الضئيلة والظروف الصعبة، وعدم صرف مستحقاتها.

وفي الختام، دعا خضر التجار إلى التعاطي بروحية تتناسب مع موضوع تفعيل السياحة، وطرح مبادرات وأنشطة وحوافز من شأنها الاستفادة من آلاف الزوار الذين يقصدون بعلبك خلال فصل الصيف، وبالأخص خلال إحياء مهرجانات بعلبك الدولية، بما ينعكس ايجابياً على تفعيل وتنشيط الدورة الاقتصادية والتجارية.