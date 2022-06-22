توضيح من قوى الامن حول اعتداءات بالضرب على عدد من العمّال

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أوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة، وبعد انتشار الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر اعتداءات بالضرب على عدد من العمّال، أنه بتاريخ 02-06-2022، ادّعى أحد الاشخاص أمام مخفر العاقورة بأن عددا من العاملين لديه سرقوا مبلغا وقدره مئة مليون ليرة لبنانية، وبناء لاشارة القضاء تم تحويل الشكوى إلى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية لمتابعتها.

وبتاريخ اليوم وبعد تداول الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الفور فُتح تحقيق بالحادث من قبل المخفر المعني وقد أخذت إشارة بإحضار الشخص الذي يعملون لديه للاستماع لإفادته بهذا الشأن، في وقتٍ التحقيق جار.