مولوي بحث مع الحلبي في الاجراءات المواكبة للامتحانات الرسمية

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي. وتم البحث في الاجراءات التي تواكب انطلاق الامتحانات الرسمية.



والتقى سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي وتم البحث في التطورات والعلاقات الثنائية وشؤون ذات اهتمام مشترك.



وبحث مع النائبين محمد سليمان وأحمد الخير شؤون منطقتي المنية وعكار.



واجتمع مولوي بعد الظهر مع المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم عرض لآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.



كذلك عرض للأوضاع العامة مع النائب فيصل الصايغ.