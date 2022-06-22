إقفال أربع ملاحم بالشمع الأحمر في البقاع !؟

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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان الآتي:

"بعد تسجيل خمسين حالة تسمم غذائي في منطقة البقاع، من جراء أكل اللحوم النيئة، قامت مصلحة الصحة في البقاع بفحص اللحوم في 4 ملاحم موزعة في سعدنايل والرياق وملحمتين في راشيا. وبينت نتائج الفحوصات أنّ اللحوم التي تبيعها هذه الملاحم ملوّثة. لذا، قامت مصلحة الصحة في البقاع، بإقفال الملاحم الأربع بالشمع الأحمر، بعد أخذ الإشارة من المدعي العام".

وأضاف البيان: "بلغ عدد الحالات التي استدعت الاستشفاء 37 حالة، عولجت على نفقة وزارة الصحة، باقي منهم 6 حالات فقط تستكمل علاجها في كل من مستشفى زحلة الحكومي وراشيا الحكومي ومستشفى تمنين".